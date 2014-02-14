Пайєтт: Атмосфера страху в Україні відлякує інвестиції

Про це він сказав у відео-інтерв'ю на YouTube-каналі Посольства США.

«З мого досвіду зустрічей з політичною опозицією, з громадянським суспільством: в Україні сьогодні складається атмосфера страху, яка відлякує інвестиції, жахлива для демократії і розірве Україну на шматки, якщо її не спинити і спинити швидко», - сказав посол.

Він висловив стурбованість тим, що відбулося в останні три місяці в Україні, починаючи з розгону студентів на Майдані 30-го листопада, і потім, особливо з кінця грудня, коли пішла череда нападів, зникнень, викрадень, підозр про тортури, спалення авто.

Читайте такожПосол США: силовий сценарій в Україні спричинить санкції

«Усі ці дії почали прискорюватися після побиття Тетяни Чорновол 25 грудня і включаючи зникнення і катування Булатова у минулому місяці. Після моєї зустрічі з паном Булатовим, разом із послом Томбінським, я цілком переконаний, що він став жертвою нечуваного насильства, яке ніколи не повинно було б статися в такій країні, як Україна, що має глибоке історичне і культурне коріння в Європі», - сказав американський посол.

Пайєтт зазначив, що у нього «в голові не вкладається, що країна, яка півтора роки тому приймала Європейську футбольну першість, сьогодні переживає таку хвилю цілеспрямованого насильства проти активістів громадянського суспільства і людей, які просто намагаються реалізувати свої демократичні права».

Посол наголосив на важливості того, щоб ці злочини були розслідувані, щоб ті, хто їх вчинив, були притягнуті до відповідальності, і щоб це насильство припинилося.

Повна версія інтерв'ю Посла США в Україні Джеффрі Пайєтта