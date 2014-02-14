Росія більше втручається у справи України, ніж Захід - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив сьогодні в ефірі Польського радіо, коментуючи слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Захід нібито змушує Україну обрати інтеграцією з Європейським Союзом замість РФ.

"Наскільки знаю, міністр Лавров висловлює думку, що не треба втручатися у внутрішні справи України, аби дозволити Україні самій вибрати. Ми згідні з цим, але вважаємо, що більшим втручанням є економічний бойкот, ніж проведення розмов", - сказав Сікорський.

Він також відзначив, що європейська інтеграція українців позитивно вплине на товарообіг між Україною та Росією, зауваживши, що це підтверджує досвід Польщі.

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"Вільна торгівля не спрямована проти когось. Завдяки членству Польщі в ЄС, а ще раніше завдяки дії Угоди про асоціацію, наша торгівля з Росією збільшилась, а не зменшилась. Ми переконані, що Угода про асоціацію з Україною була би вигідною для російської економіки", - відзначив Сікорський.

Він також прокоментував висловлювання Лаврова про акції протесту українців за євроінтеграцію в опублікованій сьогодні його статті в газеті "Комерсант", в якій російський міністр назвав неприйнятним називати "голосом народу думку кількох тисяч демонстрантів, котрі за допомогою сили хочуть вплинути на владу".

"Ми у свою чергу вважаємо, що коли на Майдані проєвропейські прагнення висловлюють кілька сотень тисяч українців - це вагомий політичний факт", - сказав глава польського МЗС.