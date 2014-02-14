“Правий сектор” сформував політраду і готовий долучитися до консультацій щодо врегулювання ситуації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член політради "Правого сектору" Павло Гайнижник в Українському домі, зачитавши відповідну декларацію.

«Правий сектор» готовий включитися у політичні процеси в Україні, висловлюючи спільну позицію патріотичних і націонал-консервативних партій та організацій. З точки зору підтвердження вищесказаного, доводимо до відома світової спільноти, що "Правим сектором" сформовано політичну раду... Ми переконані, що демократична парламентська опозиція, якщо вона дійсно такою є, зобов'язана, як з точки зору єдності опозиційних сил і ролі «Правого сектору» в революційних діях у країні, так і з точки зору політичної та моральної відповідальності перед народом і історією, розпочати з політичною радою «Правого сектору» консультації щодо участі його представників у політичному процесі з розв’язання протистояння в країні", - заявив Гайнижник.

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Він додав, що "цим зверненням "Правий сектор" висловлює представникам світової спільноти: ООН, ЄС, ОБСЄ, урядів європейських країн і США свою готовність безпосередньо донести їх представникам власне бачення ситуації в Україні та шляхи її врегулювання".

"Ми готові висловити свої політичні та ідеологічні засади, готові розвіяти безпідставні звинувачення в екстремізмі і нібито у терористичній спрямованості членів "Правого сектору", висловити свою позицію щодо Януковича та його режиму ", - резюмував Гайнижник.