Фракція НУ-НС офіційно відмовляється від канікул

Фракція "Наша Україна – Народна Самооборона" підтримує ініціативу Президента Віктора ЮЩЕНКА продовжити роботу І сесії Верховної Ради України VI скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку "Наша Україна - Народна Самооборона", про це заявив голова фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, парламент у першу чергу має ухвалити пакет законопроектів, внесених Президентом як невідкладні. "Країні потрібні реформи, реформи в соціальній, економічній, гуманітарній сфері. І парламент має забезпечити законодавче поле для їх проведення", – цитує В.КИРИЛЕНКА прес-служба блоку.