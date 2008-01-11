Фракція НУ-НС офіційно відмовляється від канікул
12:50, 11 січня 2008Політика
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Заява Кириленка
Фракція "Наша Україна – Народна Самооборона" підтримує ініціативу Президента Віктора ЮЩЕНКА продовжити роботу І сесії Верховної Ради України VI скликання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку "Наша Україна - Народна Самооборона", про це заявив голова фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
За його словами, парламент у першу чергу має ухвалити пакет законопроектів, внесених Президентом як невідкладні. "Країні потрібні реформи, реформи в соціальній, економічній, гуманітарній сфері. І парламент має забезпечити законодавче поле для їх проведення", – цитує В.КИРИЛЕНКА прес-служба блоку.
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