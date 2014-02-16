Мітингувальники передають владі будівлю КМДА - ЗМІ

Активісти Євромайдану, які два з половиною місяці утримували будівлю Київської міськдержадміністрації, протягом кількох годин передадуть це приміщення під контроль влади, повідомляє Радіо "Свобода".

Лідери протесту називають це рішення жестом доброї волі після того, як з-за ґрат вийшли всі затримані в Києві демонстранти. Звільнення КМДА є умовою дії ухваленого Верховною Радою наприкінці січня «закону про амністію».

Захоплена 1 грудня будівля мала символічне значення «штаб-квартири революції», де розташувалися понад 600 протестувальників.