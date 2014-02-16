В Одесі під час масового мітингу прийнято маніфест «Маршу регіонів»

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, що відбувся після «Маршу регіонів», взяли участь делегати, гості та спостерігачі другого Всеукраїнського форуму Євромайданів і жителі Одеси, які пройшли колоною центральними вулицями міста з 500 -метровим прапором України.

Читайте такожВ Одесі Всеукраїнський форум Євромайданів зажадав відставки Пшонки Мітинг розпочався молебнем за Україну, який провів священик - отець Олександр Смеречинський. Маніфест зачитав лідер Одеської обласної організації партії «УДАР» Андрій Юсов.

У маніфесті, зокрема, сказано, що марш і форум зібрали людей з усіх куточків країни.

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«Кожен регіон направив на форум делегацію. Це символічно. Саме ми, а не якась партія, яка взяла слово «регіони» в свою назву, сьогодні показала всьому світу, що Україна - країна єдина і неподільна. Країна, яка третій місяць поспіль виступає проти диктатури, за честь і гідність своїх громадян», - зазначив Юсов.

«Ми не йдемо з наших майданів, тому що країні потрібна повне перезавантаження влади. Україні потрібні реформи. Регіони України вимагають дострокових президентських і парламентських виборів, зміни уряду і покарання винних у вбивстві і побитті громадян. Майдан підняв регіони і об'єднав їх. Майдан показав, що народ - єдина в країні легітимна влада. Разом ми - сила», - підкреслив «ударівець».

Потім відбулося голосування, під час якого абсолютна більшість присутніх підтримали даний маніфест. Юсов також повідомив, що форум Євромайданов пройшов продуктивно , хоча «часто виникали гарячі дискусії». Він додав, що учасників форуму «лякали «тітушками», посилили охорону мерії, обласної адміністрації і чомусь Будинку профспілок, напевно, бояться , що його будуть захоплювати».

За словами Юсова, делегатів форуму розквартирували у жителів Одеси, якіпобажали допомогти, оскільки низка готелів під впливом представників місцевої влади відмовили у розселенні іногородніх делегатів. Він висловив подяку одеситам за розселення євромайданівців.

«На одеських кухнях, в одеських комунальних квартирах тривав Євромайдан. Одеса на ці два дні стала столицею не тільки гумору, не тільки морською столицею, а й столицею Євромайдану цілої України. Слава Одесі!», - сказав Юсов.

На мітингу виступили представники низки делегацій форуму. Вони висловили вдячність одеситам за організацію заходу, розселення та вирішення інших побутових питань. За словами виступаючих, в ході форуму прийнято кілька звернень, у тому числі, з вимогою «негайно відпустити політичних заручників з-під домашнього арешту, який - не звільнення і не амністія, оскільки як в будь-який момент» може бути замінений на інший метод позбавлення волі.

Делегат від Харкова сказала: «Якщо Київ - серце України, Львів - душа, то Одеса - це права півкуля мозку, а Харків - ліва».

Також активісти провели перфоманс, що символізує « викурювання» генерального прокурора Віктора Пшонки та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Зокрема , вони згортали в трубочки кілька десятків їхніх портретів і підпалили.

Як пояснили УНІАН у прес -службі «Євромайдан -Одеса», дана акція символізує, що «активісти не боятися кримінального переслідування».

Як повідомляв УНІАН , 15-16 лютого в Одесі проходив другий Всеукраїнський форум Євромайданів, в якому взяли участь 66 делегатів і 11 спостерігачів.