Ющенко підганяє Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб кожен вкладник радянського Ощадбанку отримав перші компенсаційні гроші з держбюджету впродовж 2-3 місяців.

Про це повідомив сьогодні керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

«Цей перший транш відповідальної влади має надійти до всіх адресатів до останньої копійки і якнайшвидше. Кабінет Міністрів і "Ощадбанк" вже мають подбати про те, щоб люди забрали все, що їм належить, без хаосу, черг і тисняви», – передав вимогу Президента В.БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Водночас керівник президентського Секретаріату застеріг уряд від самозадоволення і можливих негативних наслідків, які виплати компенсацій за вкладами можуть мати для економіки. «Не варто вже сьогодні чіпляти портрети міністрів на дошку пошани і ставити трибуни для переможних реляцій. Насамперед, слід зробити так, щоб вкинуті в обіг мільярди гривень не викликали інфляційний сплеск, а заліки за комунальні борги не обвалили й без того проблемне ЖКГ", - підкреслив В.БАЛОГА.

За його словами, модель виплати відшкодувань не повинна призвести до негативних чинників тиску на економіку. "Віддати людям бодай частину того, що їм завинила держава, треба неодмінно, але тільки у спосіб, який не суперечить законам ринкової економіки», - наголосив глава Секретаріату Президента.

Загалом він підкреслив, що Президент В.ЮЩЕНКО розглядає розпочату виплату відшкодувань за знеціненими вкладами колишнього радянського Ощадбанку як свідчення того, що держава почала розплачуватися зі своїми громадянами за старі борги. Разом із збільшенням розмірів пенсій і зарплат, інших виплат це означає, що держава все відчутніше спрямовує свою економічну політику на забезпечення якісних соціальних стандартів життя українського народу. «Їх підвищення було і залишатиметься пріоритетом діяльності Президента», - заявив В.БАЛОГА.

Крім того, він повідомив, що ще одним надважливим завданням для Кабміну Президент визначає збільшення вдвічі бюджетних видатків на потреби Збройних сил. «Це та сфера, де збігаються інтереси і держави, і тих політичних сил, які утворили парламентську більшість та сформували уряд. Необхідно прискорити темпи військової реформи, щоб вкластися в терміни, закріплені у відповідній державній програмі. Обсягів фінансування, які передбачені в бюджеті на цей рік, явно недостатньо для відчутного ривка у справі переходу армії на професійні рейки. Збільшивши військові асигнування, демократична коаліція і уряд зроблять ще один крок до виконання їхніх програмних зобов’язань», - наголосив В.БАЛОГА.