Ющенко з Путіним у січні не зустрінуться

Візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Москви на січень не запланований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що питання проведення другого засідання міждержавної українсько-російської комісії «Ющенко-Путін» є стратегічним. О.ЧАЛИЙ наголосив, що з цією метою Президентом дані відповідні доручення Міністерству закордонних справ України щодо організації проведення відповідного засідання.

«Однак у січні не очікується зустріч в цьому форматі», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Між тим він повідомив, що Президент України поставив завдання перед Міністерством закордонних справ активізувати роботу з підготовки другого засідання комісії "Ющенко-Путін".

При цьому О.ЧАЛИЙ висловив сподівання, що в найближчі 10 днів буде "якась ясність" щодо дати проведення цього засідання.

О.ЧАЛИЙ також висловив переконання і оптимізм щодо розвитку добросусідських відносин між Україною та Росією.

«Вони приречені на добросусідський і стратегічний розвиток», - підкреслив О.ЧАЛИЙ.