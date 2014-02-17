Третина поляків вважає, що Росія може напасти на Україну - опитування

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчать результати проведеного в лютому і оприлюдненого сьогодні опитування СBOS.

Близько 50% опитаних поляків вважають можливим відновлення переговорів про підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, ще стільки ж - що влада може ввести надзвичайний стан.

45% опитаних допускають, що в Україні може дійти до громадянської війни, а 32 % вважають можливою збройну інтервенцію Росії.

В мирне вирішення конфлікту, який триває з листопада 2013 року, вірить близько третини опитаних.

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Відставку Президента Віктора Януковича вважають можливою менше чверті опитаних.

Разом з тим більшість поляків - 60% - переконані, що ситуація в Україні не створює загрози для жителів Польщі, але важлива для польських громадян.

CBOS в рамках цього дослідження опитав 6-12 лютого 1020 мешканців Польщі у віці 18 років і старших.