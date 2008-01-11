Тимошенко вважає, що Янукович зірвав підготовку до Євро-2012

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що попередній уряд практично зірвав підготовку України до проведення фінальної частини Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

«Попередній уряд практично зірвав підготовку до Євро-2012 – у нас не затверджені програми дій, не затверджені ніякі оргструктури, в нас усі терміни пропущені», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що ухвалення необхідних організаційних документів на наступному засіданні уряду 16 січня дасть змогу «поставити процес під контроль».