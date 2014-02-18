У Львові ініціюють Молитовний Майдан

Миряни УГКЦ ініціюють створення Молитовного Майдану у центрі Львова, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

Зазначається, що метою ініціативи є створення умов для організації щогодинної публічної спільної екуменічної молитви за Україну, і в такий спосіб просити Бога втрутитися в хід історії нашого народу, об’єднати українців навколо спільної духовної ідеї, сприяти зміні свідомості людей і поверненню до справжніх християнських цінностей, допомогти спрямувати суспільний погляд на мирні форми волевиявлення народу.

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«Молитовний Майдан прагне об’єднати львів’ян у щоденній погодинній спільній молитві з 9.00 до 21.00 на площі львівського Євромайдану. До участі у проведенні молитви запрошуються християнські громади, організації та спільноти Львівської області. Щиро запрошуємо всіх небайдужих до участі у Молитовному Майдані заради світлого майбутнього нашої держави. Пам’ятаймо, що вчить Боже Слово: наша сила – в духовній єдності», - говориться в повідомленні.