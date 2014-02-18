Частина депутатів сьогодні залишиться на ніч у ВР - Богословська

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв'ю журналістам народний депутат Інна Богословська (позафракційна).

За її словами: “Зараз мова йде про опозиційних депутатів та позафракційних”.

Вона додала, що наразі в парламенті залишилося кілька депутатів від фракції ПР і “це їх індивідуальне рішення і воно досить гідне”.

В той же час Богословська додала, що в парламенті “ми бачимо, що більшості немає (йдеться про пере форматування більшості у ВР — УНІАН)”.

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Вона висловила сподівання, що депутати все ж таки сьогодні проголосують за повернення до Конституції 2004 року.

“Я вам чесно скажу - у мене дуже погані передчуття. Я вважаю, що якщо ми сьогодні не вирішимо це питання, то в нас може реально вночі горіти український парламент”, - зазначила Богословська.