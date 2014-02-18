"Беркут" вбив одного з протестувальників - ЗМІ
14:41, 18 лютого 2014Політика
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В Кріпосному провулку бійці спецпідрозділу МВС "Беркут" пішли в наступ на учасників акції протесту, в результаті був смертельно поранений один з протестувальників.
"Беркут" убив одного з протестувальників - ЗМІ
Про це з місця подій повідомляє кореспондент Еспресо.TV.
За його словами, на вулицю приїхав автомобіль У "Батьківщини", з якого повідомили, що "Беркут" убив одного з протестувальників.
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