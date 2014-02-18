"Беркут" обматюкав і закидав касками і палицями Тягнибока - ЗМІ
15:41, 18 лютого 2014Політика
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Бійці "Беркута" на розі вулиці Грушевського і Кріпосного провулка напали на лідера партії "Свобода" Олега Тягнібока і групу депутатів від партії, зокрема Ігоря Швайку, які вийшли з Верховної Ради.
"Беркут" закидав Тягнибока предметами амуніції
«Свободівців» закидали предметами амуніції. "Беркутівці", помітивши свободівців, почали їх матюкати, а потім стали кидати в них каски, палиці й щити.
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Охоронці депутатів намагалися їх захистити, повідомляє Lb.ua.
Також повідомляється, що зараз вулиця Грушевського вгорі повністю зачищена аж до м. "Арсенальна". Зачистка була жорстокою - били без розбору всіх, журналістів зокрема. До Маріїнського парку повернулися учасники Антимайдану. Їм роздають каски і арматуру.
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