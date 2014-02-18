"Беркут" обматюкав і закидав касками і палицями Тягнибока - ЗМІ

«Свободівців» закидали предметами амуніції. "Беркутівці", помітивши свободівців, почали їх матюкати, а потім стали кидати в них каски, палиці й щити.

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Охоронці депутатів намагалися їх захистити, повідомляє Lb.ua.

Також повідомляється, що зараз вулиця Грушевського вгорі повністю зачищена аж до м. "Арсенальна". Зачистка була жорстокою - били без розбору всіх, журналістів зокрема. До Маріїнського парку повернулися учасники Антимайдану. Їм роздають каски і арматуру.