«Беркут» штурмує барикади на Інститутській, водомет використовують як таран
16:07, 18 лютого 2014Політика
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Правоохоронці почали штурм барикади на Інститутській.
Водомет використовують як таран / Facebook Дмитрий Чигрин
На вул. Інститутській спецпризначенці підігнали впритул до барикади водомет, який практично таранить барикади.
Як передає кореспондент УНІАН, спецпризначенці активно застосовують до протестувальників світло-шумові гранати та стріляють з травматичної зброї, серед мітингувальників багато поранених.
На даний час мітингувальників відтіснили з верхньої барикади на вулиці Інститутській, застосовуючи світло-шумові гранати та гумові кулі.
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