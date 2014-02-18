«Беркут» штурмує барикади на Інститутській, водомет використовують як таран

16:07, 18 лютого 2014
Політика
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Правоохоронці почали штурм барикади на Інститутській.

Водомет используют как таран / Facebook Дмитрий Чигрин

На вул. Інститутській спецпризначенці підігнали впритул до барикади водомет, який практично таранить барикади.

Як передає кореспондент УНІАН, спецпризначенці активно застосовують до протестувальників світло-шумові гранати та стріляють з травматичної зброї, серед мітингувальників багато поранених.

На даний час мітингувальників відтіснили з верхньої барикади на вулиці Інститутській, застосовуючи світло-шумові гранати та гумові кулі.

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