«Беркут» штурмує барикади на Інститутській, водомет використовують як таран

На вул. Інститутській спецпризначенці підігнали впритул до барикади водомет, який практично таранить барикади.

Як передає кореспондент УНІАН, спецпризначенці активно застосовують до протестувальників світло-шумові гранати та стріляють з травматичної зброї, серед мітингувальників багато поранених.

На даний час мітингувальників відтіснили з верхньої барикади на вулиці Інститутській, застосовуючи світло-шумові гранати та гумові кулі.