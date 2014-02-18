Повз ВР пронесли тіло мітингувальника без голови - ЗМІ

ЗМІ повідомляють про ще трьох загиблих мітингувальників.

Як повідомляє BBC Україна повз Верховної Ради пронесли тіло мітингувальника без голови.

У бік Інститутській пройшли 50 бійців "Беркута", озброєних автоматами.

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Кореспондент Української Правди написав, що на вулиці Інститутській лежать два трупи. Це чоловік і жінка, на вигляд 50-60 років. Тіла лежать на барикадах біля виходу зі станції метро "Хрещатик".

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Леся Оробець повідомила, що в будинку офіцерів знаходиться ще три тіла активістів, які загинули під час зіткнень на центральних вулицях Києва.