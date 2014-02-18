Оробець повідомила про смерть трьох мітингувальників

"Три трупа в будинку офіцерів. Наших. Ще 7 при смерті. Швидкі не пускають!!!!", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердила Ольга Богомолець.

"У нас у медпункті у Будинку офіцерів уже троє загиблих. Багато поранених, десятки тяжкопоранених", - заявила Богомолець.

За її словами, люди загинули через те, що їм не вдалось надати вчасно допомогу.

"До нас не пропускають швидкі ні на в'їзд, ні на виїзд. Люди гинуть від того, що їм не можна надати своєчасну допомогу", - пояснила вона.

Богомолець розповіла, що люди загинули від вогнепальних поранень.

"Люди загинули від тяжких вогнепальних поранень голови і серця", - заявила вона.