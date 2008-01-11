Верховна Рада вивчить можливість дострокових виборів у Харкові

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування вирішив створити робочу групу з підготовки проекту висновку щодо можливості призначення Верховною Радою України позачергових місцевих виборів у Харкові.

Про це повідомляється на офіційний веб-сайті Верховної Ради України.

Згідно з повідомленням, на засіданні комітет розглянув звернення голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА про можливість призначення ВР позачергових виборів депутатів Харківської міської ради та Харківського міського голови.

Народні депутати заслухали інформацію заступника голови комітету Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО щодо звернення А.АВАКОВА, у якому йдеться про порушення чинного законодавства в сфері земельних відносин, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, політичних партій і громадських організацій Харківською міською радою та мером Харкова.

За підсумками обговорення було вирішено створити робочу групу з цього питання у складі народних депутатів Миколи ТРАЙДУКА (керівник групи), Сергія ГОРДІЄНКА, Владислава КАСЬКІВА, Вадима ПЕТРЕНКА, Віктора ПИЛИПИШИНА.

Робочій групі доручено підготувати проект висновку з цього питання в термін до 9 лютого 2008 року та подати його на розгляд комітету.