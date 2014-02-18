Кримський Євромайдан збирається виїхати до Києва

21:04, 18 лютого 2014
Політика
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Євромайдан Криму оголосив загальну мобілізацію.

Крымский Евромайдан собирается выехать в Киев

Кримський Євромайдан оголосив загальну мобілізацію своїх прихильників і закликає кримчан їхати до Києва «для захисту Майдану та України».

Як повідомляє Радіо Свобода, про це на мітингу під стінами Ради міністрів АРК оголосили координатори цієї громадської ініціативи.

На акції, у якій взяли участь кілька десятків учасників, було висловлено солідарність з протестувальниками у Києві і пролунав заклик організовано виїжджати до столиці.

За словами координатора кримського Євромайдану Андрія Щекуна, частина добровольців виїжджає вже сьогодні, але більшість – у середу.

Учасники акції також висловили протест проти «політичних репресій і тиску на лідерів кримського Євромайдану». Вони повідомили, що отримали інформацію про підготовку кримінального переслідування ряду найбільш активних кримських учасників антиурядових протестів.

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