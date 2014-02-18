Янукович виступить зі зверненням до народу - Герман

Про це повідомляє Корреспондент.net з посиланням на слова народного депутата від Партії регіонів Ганни Герман.

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«Президент зараз працює над своєю заявою. Буде ще зустріч з опозицією. Деякі опозиціонери тут (у АП - УНІАН) вже були , але чи була зустріч , я не знаю. Ймовірно, в заяві будуть і якісь деталі про зустріч з опозицією » , - сказала Герман.

Вона зазначила , що зустріч з опозицією планується на 23.00.