Янукович виступить зі зверненням до народу - Герман

23:44, 18 лютого 2014
Політика
1 0

Президент України Віктор Янукович має намір найближчим часом провести зустріч з представниками опозиції, після чого виступить у телеефірі із заявою народу.

Янукович звернеться до українців

Про це повідомляє Корреспондент.net з посиланням на слова народного депутата від Партії регіонів Ганни Герман.

Читайте такожГерман каже, що Янукович піде на зустріч з опозіцією, коли Майдан буде зачищено

«Президент зараз працює над своєю заявою. Буде ще зустріч з опозицією. Деякі опозиціонери тут (у АП - УНІАН) вже були , але чи була зустріч , я не знаю. Ймовірно, в заяві будуть і якісь деталі про зустріч з опозицією » , - сказала Герман.

Вона зазначила , що зустріч з опозицією планується на 23.00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter