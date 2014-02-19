Медкоординатор Майдану: найчастіші поранення – в голову й очі



У коментарі Радіо Свобода вона розповіла, серед іншого, що однією з причин смертей було пряме влучення в серце і в черевну порожнину.

Ольга Богомолець заявила, що багатьом людям медики не змогли надати необхідної допомоги, бо бригади «швидкої допомоги» не могли проїхати до поранених.

«Швидкі допомоги до нас не доїжджали. Ми були зранку в медичному пункті в Будинку офіцерів. «Швидкі допомоги» протягом декількох годин туди не їздили. Тому пацієнти постраждали також внаслідок того, що їм була надана лише первинна допомога, і ми не могли передати їх в реанімацію», – розповіла вона.

За останніми наразі даними, в ніч на середу число загиблих учасників протестів зросло до 20 людей. Поранених, як виглядає з повідомлень, сотні, а разом із легко пораненими, яких лікарі відразу відпускають через брак місць у лікарнях, – можливо, й тисячі. Міністерство внутрішніх справ, зі свого боку, повідомляє про сімох загиблих своїх бійців і понад 270 поранених.