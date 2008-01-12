Житомирську облраду блоковано конфліктом довкола 9 депутатів, відкликаних БЮТ

Житомирська обласна рада вкотре перервала свою роботу через невизначеність із повноважністю 9 депутатів від БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Житомирської облради.

"Депутати розглянули стратегічні для області питання – Програму соціально-економічного розвитку та бюджет. За них проголосувала абсолютна більшість присутніх депутатів: 77 із 79",-повідомила журналістам голова Житомирської облради Ірина СИНЯВСЬКА.

За її словами, однак не вдалося розглянути ще три питання, напряму пов’язані з бюджетом області, оскільки депутат від фракції БЮТ Віталій ФРАНЦУЗ оголосив рішення фракцій БЮТ і “Наша Україна” про перерву у роботі сесії у зв’язку із невизначеним становищем дев’яти депутатів від БЮТ, яких ця фракція вважає неповноважними.

При цьому І.СИНЯВСЬКА уточнила, що частина представників цих двох фракцій переконана, що голоси тих, до кого був застосований імперативний мандат, на попередніх сесіях не враховуються, отже кворуму на тих засіданнях не було.

На сесії І.СИНЯВСЬКА оприлюднила рішення суду, що зобов’язує керівництво обласної ради забезпечити участь у сесії вже згаданих дев’яти депутатів-бютівців.

Після консультацій облрада вирішила оголосити 20-денну перерву, щоб надати час відповідним судовим інстанціям та правоохоронним органам для винесення остаточного вердикту у справі. Це рішення депутатського корпусу голова обласної ради І.СИНЯВСЬКА назвала абсолютно доцільним.

Наступне засідання 13-ї сесії Житомирської облради призначене на 30 січня.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2007 року міжпартійний з’їзд БЮТ припинив повноваження 9 депутатів Житомирської обласної ради.

9 листопада 2007 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження у справі блокування Житомирською територіальною виборчою комісією застосування імперативного мандату до депутатів Житомирської облради.

15 листопада до Житомирської облради надійшла постанова Департаменту Державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження, якою облраді заборонено допускати до участі у сесії 9 депутатів від БЮТ. При цьому датованою 14 листопада ухвалою Андрушівського районного суду голову облради зобов’язано допустити до участі у сесії цих депутатів.

20 грудня 2007 р. голова Житомирської облради І.СИНЯВСЬКА звернулася з листом до губернатора області Юрія ЗАБЕЛИ, в якому попросила його порушити перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів Житомирської обласної ради, оскільки вона не може повноцінно працювати через припинення повноважень деяких депутатів.