Президент підписав указ про символіку Державної служби спецзв`язку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про символіку Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України.

Як повідомляє прес-служба Президента, згідно з указом, підписаним 11 січня, засновуються емблема і прапор Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, службові прапори органів, підрозділів, закладів, установ цієї служби.

Указом встановлено, що органи, підрозділи, заклади та установи Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України можуть мати власні службові прапори.

Описи та малюнки зазначених прапорів, а також перелік органів, підрозділів, закладів та установ, які можуть мати ці прапори, та порядок їхнього використання затверджуються головою Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України за погодженням з Комісією державних нагород та геральдики.