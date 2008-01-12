Огризко: виведення Чорноморського флоту треба готувати заздалегідь

МЗС України наполягатиме на початку переговорів із РФ про підготовку до поступового виведення Чорноморського флоту Росії з території України.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» сказав міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

«Безумовно, вивести таку військову силу як флот - справа не півроку й навіть не року. Все має бути добре підготовлено. Й ми б хотіли, щоб це виведення було проведено цивілізовано. Щоб після нього не залишилися казарми й будови, непридатні для подальшого використання. Ми хотіли б, щоб усе було проведено розумно, продумано, щоб після виведення флоту в нас були нормальні умови для використання нашого майна. Адже сьогодні російська сторона користується, нагадаю, українським майном. Ми не хотіли б, щоб після виведення якісь території виявилися забрудненими, не хотіли б, щоб залишалися якісь проблеми, пов`язані з питаннями про власність тих або інших об`єктів, які з`явилися після того, як були підписані угоди, не хотіли б, щоб було знищено майно, що належить нашій державі», - сказав В.ОГРИЗКО.

«Тому ми, безумовно, наполягатимемо на тому, щоб почати переговори про підготовку до поступового виведення російського військового контингенту. Наші фахівці займаються відповідними розрахунками, вони свідчать про те, що якийсь запас часу в нас ще є, але він дуже невеликий», - підкреслив він.

Міністр припускає, що після наступного засідання відповідної підкомісії (заплановано на 24 січня в Москві – УНІАН) сторони зможуть перейти до деяких практичних кроків для того, щоб цей процес прискорити.