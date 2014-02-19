Заступник глави МВС заявив, що нічого не знає про зачистку Майдану

Заступник міністра внутрішніх справ з громадської безпеки Віктор Ратушняк заявляє, що йому нічого не відомо про підготовку нібито повної зачистки Майдану Незалежності від мітингувальників, яка, за даними опозиції, має розпочатися о 18.00.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

“Я нічого про це не знаю”, - сказав Ратушняк.

Як повідомляв УНІАН, за даними Штабу національного спротиву, сьогодні, 19 лютого, на 18.00 влада готує повторний силовий штурм Майдану.

Зараз силовиків приводять у повну бойову готовність, видають спеціальну амуніцію та боєприпаси, заявили у Штабі.

Читайте такожУ Хмельницькому під час штурму СБУ снайпер вбив жінку

Щойно в СБУ повідомили, що Службою безпеки та Антитерористичним центром України прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції.

”Радикальні і екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців. У зв’язку з цим, Службою безпеки та Антитерористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції”, - сказано в заяві глави СБУ Олександра Якименка.

Довідка УНІАН. 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестувальниками на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинули 25 осіб, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.