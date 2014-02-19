США застосували санкції проти українських чиновників, винних у насильстві
Сполучені Штати Америки вже скасували візи деяким українським посадовцям, які безпосередньо причетні до застосування сили проти мітингувальників на Майдані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США Джеффрі Пайєтт заявив журналістам після брифінгу міністра закордонних справ Леоніда Кожари з представниками дипмісій в Україні.
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“Ми вже казали, що всі інструменти нашої політики зараз викладено на стіл, і я очікую, що невдовзі з Вашингтона пролунають нові заяви. Ми дуже чітко дали зрозуміти нашу позицію. Щодо засудження насильства в контексті Майдану і, в той же час, висловилися за те, що право на мирний протест має бути захищено. У цей кризовий момент в Україні ми сподіваємося на лідерську роль Президента Януковича. І ми сподіваємося, що він скористається шансом повернути свою країну на шлях до демократичного та процвітаючого майбутнього», - сказав американський посол.