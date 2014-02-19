США застосували санкції проти українських чиновників, винних у насильстві

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США Джеффрі Пайєтт заявив журналістам після брифінгу міністра закордонних справ Леоніда Кожари з представниками дипмісій в Україні.

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“Ми вже казали, що всі інструменти нашої політики зараз викладено на стіл, і я очікую, що невдовзі з Вашингтона пролунають нові заяви. Ми дуже чітко дали зрозуміти нашу позицію. Щодо засудження насильства в контексті Майдану і, в той же час, висловилися за те, що право на мирний протест має бути захищено. У цей кризовий момент в Україні ми сподіваємося на лідерську роль Президента Януковича. І ми сподіваємося, що він скористається шансом повернути свою країну на шлях до демократичного та процвітаючого майбутнього», - сказав американський посол.