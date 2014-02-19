Меркель хоче переговорів з Януковичем і погрожує санкціями

Як передає РИА Новости, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції за підсумками переговорів з Президентом Франції, яку транслювали німецькі телеканали.

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”Ми, звичайно, вестимемо розмову з опозиційними партіями, так само, як шукатимемо можливість провести переговори з урядом і з українським Президентом, тільки-но він виявить до них готовність”, - заявила Меркель.

Як повідомила раніше газета Welt з посиланням на представника уряду ФРН, напередодні увечері Меркель неодноразово намагалася телефоном зв`язатися з Президентом Януковичем, але безрезультатно.

Також Меркель вважає, що Євросоюз має обговорити адресні санкції щодо відповідальних осіб.

Така позиція канцлера оприлюднена в Twitter МЗС Німеччини.

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”Розвиток подій в Україні шокує. Європа має обговорити адресні санкції щодо відповідальних осіб”, - заявила Меркель.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз завтра через останні події в Києві планує провести позачергове засідання глав МЗС держав-членів, на якому планується обговорити питання запровадження персональних санкцій проти українських чиновників, винних у насильстві в Україні.