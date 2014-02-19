Донецька ПР пропонує охороняти офіси опозиційних партій

Він аргументував таку пропозицію нападами на офіси ВО «Свобода» в інших регіонах.

«Моя пропозиція щодо охорони офісів «Свободи», «Батьківщини» ґрунтується на реакції мешканців Донбасу, викликаній інформацією з Івано-Франківської, Львівської областей щодо захоплення районних відділків міліції, прокуратури, СБУ, про ті жертви, серед яких є і члени Партії регіонів у Києві. Все це викликає обурення, щоб не сказати більше, у жителів Донбасу», – сказав Богачов у коментарі Радіо Свобода.

Читайте такожУ Донецьку невідомі з георгіївськими стрічками напали на кафе, де збиралися євромайданівці«Ті заклики, які час від часу лунають в Донецьку, про заборону партій опозиції, можуть надалі радикалізуватись. Ми маємо не допустити цього, тому ми вважаємо за необхідне взяти в разі необхідності під охорону офіси партій опозиції», – додав Богачов.

Водночас голова донецької міської організації ВО «Свобода» Артур Шевцов повідомив Радіо Свобода, що вони вже знають про пропозицію Сергія Богачова.

«Ми вже побачили, що Партія регіонів пропонує охороняти офіси опозиційних партій. Наразі ми розглядаємо доцільність такого заходу і найближчим часом повідомимо про своє рішення. На даний час нас найбільше хвилює безпека активістів донецького Євромайдану без будь-якої партійної приналежності. Випадки стеження за активістами та зриву зустрічей активу стали регулярним явищем, це не може не непокоїти», – каже «свободівець».

У той же час, плану щодо охорони безпартійних активістів донецького Євромайдану у донецької Партії регіонів немає. «У країні живуть різні люди. Я не думаю, що треба тих екстремістів, які є на Майдані, відносити до тої більшості, яка проживає в Україні. Такі ж екстремісти напевно є і в Донецьку. Не думаю, що треба узагальнювати та гіперболізувати ступінь небезпеки для будь-кого в Донецьку. Але з усіма цими ризиками треба рахуватись», – заявив Богачов.

За останній тиждень невідомі молодики у спортивному відстежували локацію зборів активістів донецького Євромайдану а також влаштовували провокації. Міліція розглядає 8 заяв від активістів щодо цих подій.