Генпрокуратура ще не може братися за кримінальні справи щодо Цушка

Генпрокуратура України не може продовжити розслідування кримінальних справ, в яких фігурує колишній міністр МВС Василь ЦУШКО, оскільки порушення цих справ досі оскаржується в судах різних інстанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Ми фактично не маємо можливості розслідувати кримінальні справи стосовно В.ЦУШКА, оскільки фактично не можемо забрати їх з суду», - сказав він, пояснивши при цьому, що ці справи знаходяться та оскаржуються сторонами або в судах першої інстанції, або в апеляційному суді.

Останній розгляд справ, за його словами, мав відбутися 9 січня. Але їхній розгляд був знову відкладений.

«Як тільки заберемо (справи з суду – УНІАН), будемо їх розслідувати», - запевнив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Печерський райсуд Києва за скаргою адвоката В.ЦУШКА скасував постанову про порушення 4 кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будівлі Генпрокуратури 24 травня, у тому числі і щодо на той час міністра внутрішніх справ. Рішення про скасування постанов про порушення кримінальних справ Печерський суд ухвалив на підставі того, що при їх винесенні не було проведено відповідну дослідчу перевірку.

У провадженні Генпрокуратури залишалася ще одна, п`ята кримінальна справа, порушена одним зі слідчих Головного слідчого управління Генпрокуратури за фактом захоплення цього відомства.

25 червня Генпрокуратура оскаржила в Апеляційному суді Києва рішення Печерського райсуду про скасування постанови, виданої на той час в.о. генпрокурора Віктором ШЕМЧУКОМ, про порушення кримінальної справи щодо В.ЦУШКА.

21 листопада Апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду, яким було закрито кримінальні справи щодо В.ЦУШКА.