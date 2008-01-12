У Медведька з Луценком завжди були ”нормальні людські стосунки”

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО запевняє, що не існує ніяких проблем у співпраці органів прокуратури і МВС і, зокрема, у нього особисто немає ніяких протиріч з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив на прес-конференції у Києві.

«У мене з Ю.ЛУЦЕНКОМ були завжди нормальні стосунки, коли він працював у 2005 році (на посаді міністра), і коли зараз прийшов. У нас з ним нормальні людські стосунки», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, додавши при цьому: «І взагалі, я з 2002 року працюю на керівних посадах у Генпрокуратурі, і з ким би я не працював, то жодний працівник правоохоронних органів не скаже щось погане про мій професіоналізм, моральні якості тощо. А те, що бувають певні непорозуміння, певні тертя, це нормальне явище».