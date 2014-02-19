Янукович призначив Заману заступником секретаря РНБО

Президент України Віктор Янукович призначив Володимира Заману заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави. Читайте такожЯнукович звільнив начальника Генштабу Заману «Призначити Заману Володимира Михайловича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в указі Глави держави, оприлюдненому на його офіційному сайті.

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