Янукович призначив Заману заступником секретаря РНБО

20:00, 19 лютого 2014
Політика
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Президент України Віктор Янукович призначив Володимира Заману заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 

Володимир Замана / zbroya.info

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

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«Призначити Заману Володимира Михайловича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в указі Глави держави, оприлюдненому на його офіційному сайті.

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