Тимошенко звернулася до Ющенка з проханням замінити генерального прокурора
"Час покаже..."
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням замінити генерального прокурора.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.
«На цьому тижні коаліція визначатиметься, як розглядати це питання і коли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр нагадала, що у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генпрокурора, ініційовану фракціями коаліції.
Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що відповідно до Конституції генерального прокурора звільняє і призначає Президент України.
«На початку минулого тижня я звернулася через главу Секретаріату Віктора БАЛОГУ до Президента, щоб він направив таке подання до Верховної Ради для заміни генерального прокурора. Але, я думаю, час покаже, як розвиватимуться події», - додала глава уряду.