Тимошенко звернулася до Ющенка з проханням замінити генерального прокурора

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням замінити генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«На цьому тижні коаліція визначатиметься, як розглядати це питання і коли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відставку Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генпрокурора, ініційовану фракціями коаліції.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що відповідно до Конституції генерального прокурора звільняє і призначає Президент України.

«На початку минулого тижня я звернулася через главу Секретаріату Віктора БАЛОГУ до Президента, щоб він направив таке подання до Верховної Ради для заміни генерального прокурора. Але, я думаю, час покаже, як розвиватимуться події», - додала глава уряду.