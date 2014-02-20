В КМДА кажуть, що невідомі намагалися захопити РДА, МВС і очевидці заперечують

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

"Станом на 01:30 близько 100 осіб із битами намагаються потрапити у приміщення РДА, при цьому вони застосовують пляшки із запальною сумішшю", - йдеться у повідомленні.

У будівлі перебуває голова району.

Разом з тим, згідно з повідомленням, невідомі підпалили щонайменше два автомобілі правоохоронців, які прибули на місце події.

У свою чергу в МВС заперечують спробу захоплення Деснянської райдержадміністрації. Як повідомили у столичному Главку міліції близько двох годин тому група невідомих осіб запалила легковик, який був припаркований біля кінотеатру Флоренція, кинувши в нього предмет з запал сумішшю. Як зазначили в міліції наразі ніяких протиправних дій біля райдержадміністрації не відбувається.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, біля Деснянської адміністрації не відбувалося ніяких подій. Не було спроб захопити адміністрацію і не було підпалів автомобіля.

Цю інформацію підтверджеють і активісти спільноти ЄвроМайдан: "під Деснянською РДА все було і лишається тихо".

"Навіть фото вислали, ніякого "штурму" і спалених машин там зараз немає. Схоже на те, що прес-служба КМДА розіслала "качку", - зазначено у повідомленні.

Раніше активісти спільноти Евромайдан SOS повідомляли про те, що на Троєщині біля школи № 220 (район вул.Цветаевої) були спалені авто. Активісти повідомляли про те, що за попередньою інформацією, підпал скоїли двоє хлопців.