Сьогодні в Україні день жалоби
08:25, 20 лютого 2014Політика
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Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими внаслідок масових заворушень.
В Україні - день жалоби
Відповідний указ підписав 19 лютого Президент Віктор Янукович.
Указ передбачає, що в день жалоби на всій території України мають бути приспущені державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; скасовані розважально-концертні заходи, спортивні змагання, мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Міністерства охорони здоров’я, у Києві внаслідок сутичок померло 28 осіб.
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