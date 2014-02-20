Сьогодні в Україні день жалоби

Відповідний указ підписав 19 лютого Президент Віктор Янукович.

Указ передбачає, що в день жалоби на всій території України мають бути приспущені державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; скасовані розважально-концертні заходи, спортивні змагання, мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Міністерства охорони здоров’я, у Києві внаслідок сутичок померло 28 осіб.