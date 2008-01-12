Тимошенко повідомила, про що розмовляла з російським прем`єр-міністром

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що уряду вдасться вийти на прямі угоди з Росією про поставки газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Корупція і тінь мають піти з системи поставок газу до України разом з «РосУкрЕнерго» і «УкрГазЕнерго». Всі наші дії будуть спрямовані на те, щоб перейти на прямі угоди між Україною і Росією про поставки природного газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що вона направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ пропозиції щодо персонального складу української частини російсько-українського комітету економічного співробітництва, створеного в рамках міждержавної комісії «Ющенко - Путін».

«Ми чекаємо зараз від Президента затвердження указом оновленої української частини цього комітету», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що під час телефонної розмови, що недавно відбулася, з прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ обговорювалося питання про невідкладний початок спільної роботи з підготовки засідання комітету.

«Ми також домовилися, що найближчим часом перейдемо до проведення зустрічі та доопрацювання тих питань, які, на жаль, між Україною і Росією не розв`язані», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГазЕнерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.