У Донецьку ПР охороняє офіси опозиції

Про це секретар Донецької міської ради Сергій Богачов написав на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що в ніч на 19 лютого «у сусідньому Харкові невідомі спалили офіс ВО «Свобода».

Читайте такожУ Комсомольську невідомі підпалили офіс Партії регіонів

«У зв`язку з подіями у Києві виникає загроза можливих провокацій і по всій країні. Тому донецька міська організація Партії регіонів вирішила узяти під охорону офіси опозиційних партій у місті», - пояснив Богачов і додав: «Ми проти насильства. Ми виступаємо за закон і порядок у країні і в Донецьку».