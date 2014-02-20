У Донецьку ПР охороняє офіси опозиції

08:35, 20 лютого 2014
Політика
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У Донецьку міська організація Партії регіонів взяла під охорону офіси опозиційних партій.

Недавно произошло нападение на офис оппозиции в Харькове / tsn.ua

Про це секретар Донецької міської ради Сергій Богачов написав на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що в ніч на 19 лютого «у сусідньому Харкові невідомі спалили офіс ВО «Свобода»

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«У зв`язку з подіями у Києві виникає загроза можливих провокацій і по всій країні. Тому донецька міська організація Партії регіонів вирішила узяти під охорону офіси опозиційних партій у місті», - пояснив Богачов і додав: «Ми проти насильства. Ми виступаємо за закон і порядок у країні і в Донецьку».

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