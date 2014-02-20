У Донецьку ПР охороняє офіси опозиції
08:35, 20 лютого 2014Політика
0 0
У Донецьку міська організація Партії регіонів взяла під охорону офіси опозиційних партій.
Нещодавно стався напад на офіс опозиції в Харкові / tsn.ua
Про це секретар Донецької міської ради Сергій Богачов написав на своїй сторінці в Facebook.
Він нагадав, що в ніч на 19 лютого «у сусідньому Харкові невідомі спалили офіс ВО «Свобода».
Читайте такожУ Комсомольську невідомі підпалили офіс Партії регіонів
«У зв`язку з подіями у Києві виникає загроза можливих провокацій і по всій країні. Тому донецька міська організація Партії регіонів вирішила узяти під охорону офіси опозиційних партій у місті», - пояснив Богачов і додав: «Ми проти насильства. Ми виступаємо за закон і порядок у країні і в Донецьку».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter