У харківському офісі "Свободи" сталася пожежа

У "Свободі" кажуть про можливий підпал.

"Враховуючи ті звірства, які відбуваються зараз у столиці, ми навіть не сумніваємося в тому, що на офіс було підпалено. Інформації про постраждалих немає", - цитує слова голови Харківської міськорганізації ВО "Свобода" Олексанрда Гави телеканал 24.

У політсилі наголошують, що цей інцидент "не може бути збігом обставин" і вимагає невідкладного розслідування.

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