У харківському офісі "Свободи" сталася пожежа
08:01, 19 лютого 2014Політика
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У Харкові в ніч на 19 лютого в офісі місцевого осередку ВО "Свобода" на вулиці Сумській, 29 сталася пожежа.
У "Свободі" заявляють про підпал / tsn.ua
У "Свободі" кажуть про можливий підпал.
"Враховуючи ті звірства, які відбуваються зараз у столиці, ми навіть не сумніваємося в тому, що на офіс було підпалено. Інформації про постраждалих немає", - цитує слова голови Харківської міськорганізації ВО "Свобода" Олексанрда Гави телеканал 24.
У політсилі наголошують, що цей інцидент "не може бути збігом обставин" і вимагає невідкладного розслідування.
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