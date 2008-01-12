Тимошенко коментує президентський варіант закону про Кабмін

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що президентський варіант закону “Про Кабінет міністрів України” скорочує повноваження уряду.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в суботу.

“Цей законопроект збільшує повноваження Президента і скорочує повноваження Кабінету міністрів. Ми будемо вивчати цей законопроект”, - сказала прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що Закон “Про Кабінет міністрів України” повинен відповідати положенням Конституції.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради законопроект “Про Кабінет міністрів України”. Документ зареєстрований 11 січня 2008 року.

Нині чинним є закон про Кабінет міністрів, який 12 січня 2007 року прийняла Верховна Рада V скликання, подолавши вето Президента.