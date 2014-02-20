У КМДА заперечують чутки про перекриття мостів у Києві

Про це повідомляє Сегодня.

"Ми не плануємо перекривати мости! Навпаки, міська влада робить все, щоб транспортне сполучення між правим і лівим берегом столиці було налагоджено, через закриття метро. Ми випускаємо на лінії додатковий наземний транспорт. Ми лише закликаємо громадян не їхати в центр міста, де небезпечно, а перекривати руху мостами ми не планували і не плануємо", - повідомив заступник голови КМДА Михайло Костюк.

Раніше з'явилася інформація про те, що міська влада нібито збирається перекрити мости через Дніпро.

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