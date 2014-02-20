Активісти просять силовиків відловлювати снайперів

Про це повідомляє ТСН.

Нагадаємо, сьогодні з'явився відедоказ того, що під час відходу силовиків в четвер з вулиці Інститутської снайпери стріляли по людях на Майдані Незалежності.

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На відео чітко видне використання снайпером бойової снайперської гвинтівки.