Активісти просять силовиків відловлювати снайперів

14:35, 20 лютого 2014
Політика
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Активісти виступили зі зверненням до чесних правоохронців з проханням нейтралізовувати снайперів та відправляти їх у суди.

Про це повідомляє ТСН.

Нагадаємо, сьогодні з'явився відедоказ того, що під час відходу силовиків в четвер з вулиці Інститутської снайпери стріляли по людях на Майдані Незалежності.

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На відео чітко видне використання снайпером бойової снайперської гвинтівки.

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