ЗМІ з'ясували, що об'єднує силовиків і тітушок (фото)
18:11, 20 лютого 2014Політика
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Бійці, які стріляли в людей, і тітушки носять на рукавах жовті стрічки , або інші розпізнавальні ознаки .
Такий висновок можна зробити з різних фото відео.
Так на фото, зробленому в четвер поруч з Жовтневим палацом, збройні бойовою зброєю зброєю чоловіки мають жовті стрічки на рукавах, повідомляє УП.
Також є фото, на якому Беркутівець стріляє в мітингувальників. На його рукаві також жовта стрічка .
Такі ж стрічки були на рукавах людей в чорному, які 18 лютого виходили з такою ж зброєю з автобуса на розі вулиць Костьольної і Трьохсвятительської . Також в тій машині був чоловік, на одязі якого було написано "СБУ". Виходячи з цього, можна зробити висновок , що це можуть бути бійці Альфи.
Крім того, жовті пов'язки на рукавах мають титушки, які рухалися під прикриттям силовиків.
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