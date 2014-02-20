ЗМІ з'ясували, що об'єднує силовиків і тітушок (фото)

Такий висновок можна зробити з різних фото відео.

Так на фото, зробленому в четвер поруч з Жовтневим палацом, збройні бойовою зброєю зброєю чоловіки мають жовті стрічки на рукавах, повідомляє УП.

Також є фото, на якому Беркутівець стріляє в мітингувальників. На його рукаві також жовта стрічка .

Такі ж стрічки були на рукавах людей в чорному, які 18 лютого виходили з такою ж зброєю з автобуса на розі вулиць Костьольної і Трьохсвятительської . Також в тій машині був чоловік, на одязі якого було написано "СБУ". Виходячи з цього, можна зробити висновок , що це можуть бути бійці Альфи.

Крім того, жовті пов'язки на рукавах мають титушки, які рухалися під прикриттям силовиків.