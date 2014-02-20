Дніпропетровської ОДА знову обнесли колючим дротом

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні зранку газони біля ОДА були залиті з пожежних бранспойтів водою.

Зазначені заходи вжито через інформацію про можливий штурм ОДА після завершення футбольного матчу «Дніпро» - «Тотенхем» (Велика Британія).

Працівників ОДА та облради, яка розташована навпроти, опівдні відпустили з роботи.

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Також за інформацією місцевих ЗМІ, на двох поверхах приміщенні облради розмістилися понад 200 «тітушок».

Голова Дніпропетровської ОДА Дмитро Колєсніков закликав «всі політичні сили регіону, всіх цивільних активістів та футбольних фанів, лідерів громадських організацій та народні дружини - не допускати закликів до будь-яких силових дій, не допускати провокацій, не піддаватися на них, не піднімати руку на ближнього».

Водночас ГУ МВС у Дніпропетровській області повідомляє, що правоохоронні органи провели масштабну підготовчу роботу, направлену на охорону громадського порядку та забезпечення безпеки вболівальників та футболістів під час матчу.

Під час футбольного матчу очікується прибуття близько 150 англійських вболівальників.

В свою чергу «ультрас» «Дніпра» через соцмережі повідомили, що бойкотуватимуть сьогоднішній матч з огляду дня скорботи за загиблими в Києві.

Футбольний матч «Дніпро» - «Тотенхем» розпочнеться сьогодні на стадіоні «Дніпро Арена» о 20.00.