ЄС закликав не вводити надзвичайний стан та не використовувати армію

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, у Висновках ради також міститься заклик до уряду України до стриманості, а лідерів опозиції закликано дистанціюватися від тих, хто вдається до радикальних дій, включно з насильством.

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”Рада закликає уряд бути максимально стриманим, а опозиційних лідерів -- дистанціюватися від тих, хто вдається до радикальних дій, включно з насильством. Рада закликає український уряд дотримуватися своїх зобов`язань щодо прав людини, які він на себе взяв. Будь-яка подальша ескалація, включно із запровадженням надзвичайного стану чи використання збройних сил проти протестувальників має уникатися”, - говориться в Пункті 1 Висновків ради ЄС.

В Пункті 3 Висновків говориться, що ЄС і далі вірить, що тривале врегулювання політичної кризи має включати конституційну реформу, формування нового широкого уряду і створення умов для демократичних виборів. ”Ми готові підтримувати Україну в цьому процесі реформ для досягнення стабільного, заможного та демократичного майбутнього її громадян”, - йдеться у Висновках Ради ЄС.