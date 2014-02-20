Тігіпко провів переговори з Кличком і Яценюком у представництві Єврокомісії в Україні

Як наголошується в повідомленні, зустріч пройшла в представництві Європейського Союзу в Києві.

«Йшлося про пошук шляхів нормалізації ситуації в країні і якнайшвидшого виходу з кризи», - повідомили в прес-службі політика. При цьому, за даними прес-служби, Тігіпко продовжує політичні консультації у рамках повноважень, наданих йому антикризової депутатською групою.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, Тігіпко, що має неформальний вплив на кілька десятків парламентаріїв із фракції ПР, заявив про формування всередині фракції Партії регіонів антикризової депутатської групи для врегулювання політичної кризи в країні.

На поточний момент в неї входять 26 парламентаріїв. Вони вже підтримали пропозицію Тігіпку про переобрання керівництва Верховної Ради і формування нового Кабінету міністрів на чолі з новим прем`єр-міністром.