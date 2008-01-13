Черновецький привітав Саакашвілі

Київський міський голова Леонід Черновецький привітав Михайла Саакашвілі з перемогою на позачергових виборах президента Грузії.

Як повідомляє газета "Хрещатик", у своєму поздоровленні мер Києва відзначив, що ця перемога є високою оцінкою його попередньої політичної діяльності.

Леонід Черновецький побажав Президентові Грузії міцного здоров`я, щастя і вагомих досягнень на найвищій державній посаді на благо грузинського народу.

«Упевнений, що завдяки Вашій енергії і досвіду в справі розвитку держави, грузино-українські відносини отримають новий імпульс, а міста Тбілісі і Київ, як їм належить, і надалі втілюватимуть у життя загальні програми, направлені на подальший прогрес, підвищення добробуту і взаємне духовне збагачення грузинської і української націй», - відзначив Черновецький.

Як повідомлялося, сьогодні Центральна виборча комісія Грузії затвердила на своєму засіданні остаточні підсумки президентських виборов. Відповідно до остаточних підсумків виборів, перемогу здобув Михайло Саакашвілі, який набрав 53,47 відсотків голосів виборців - учасників виборів.