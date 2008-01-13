Ющенко і Шойом відвідали дві школи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Угорської Республіки Ласло ШОЙОМ відвідали у селі Вилок Виноградівського району Закарпатської області дві загальноосвітні школи: школу №1 з українською мовою навчання та школу №2 з викладанням угорською мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, у своєму вітальному слові на шкільному подвір’ї В.ЮЩЕНКО зазначив, що тема освіти, серед інших, обговорюватиметься під час сьогоднішнього короткого візиту в Україну Президента Угорської Республіки.

За словами В.ЮЩЕНКА, дуже важливо, щоб у школи з викладанням угорською мовою повернулася мова українська – в обсягах, достатніх для того, щоб їх випускники мали доступ до вищої освіти в українських навчальних закладах. Президент України підкреслив, що необхідно забезпечити закарпатські школи всім необхідним для навчання і викладання української та угорської мов.

«Основний лейтмотив зустрічі з Президентом Угорщини – як надати нашому двосторонньому співробітництву, починаючи з теми освіти, відносин між громадами, між краями, між державами, ще більшої динаміки», – сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що «за останні півтора-два роки політичні, дипломатичні стосунки з Угорщиною стали значно активнішими».

Водночас Президент України наголосив, що збільшення товарообігу між країнами у 2,5 рази за останні 10 місяців говорить про «колосальні можливості наших відносин».

Зі свого боку Президент Угорщини сказав, що його країна високо цінує українські зусилля, спрямовані на підтримку угорської громади. Він зазначив, що доступ до освіти рідною мовою є важливим насамперед для того, щоб угорці залишалися в Україні. Л.ШОЙОМ погодився з необхідністю вивчення в таких школах української мови, як державної. «Це означає входження їх випускників в українське суспільство по всій території України», – додав Президент Угорщини.

Л.ШОЙОМ, окрім того, повідомив, що Угорщина стала тією країною, яка, увійшовши до Шенгенської зони, змогла зберегти сприятливий візовий режим для громадян України, залишивши кордон прозорим. «Введення Шенгенської зони не спричинило появи нового кордону між Україною та Угорщиною. Ми все робимо для того, щоб кордони були більш прозорими», – сказав він.

Президент Угорщини також підтвердив свої плани здійснити офіційний візит в Україну в березні 2008 року, чим засвідчити високий рівень двосторонніх відносин.

У подарунок від В.ЮЩЕНКА два навчальні заклади села Вилок отримали комп’ютерні класи, літературу, а також три шкільні автобуси.