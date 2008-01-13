Ющенко сказав, коли звернеться до Верховної Ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Верховної Ради України з посланням у день відкриття другої сесії. Про це він повідомив на прес-конференції в Мукачевому.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що “сьогодні вивчається питання, коли відкриється друга сесія, оскільки є ініціатива скоротити парламентські канікули”. В.ЮЩЕНКО прогнозує, що це буде початок лютого.

Також Президент повідомив, що сьогодні послання доопрацьовується паралельно з вивченням програми діяльності уряду, яка вивчається в секретаріаті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 13-14 січня Президент України перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті.