Угода між владою та опозицією дає надію на уникнення подальшого насильства - Президент ЄП

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Шульца, опублікованій та сайті Європарламенту.

”Угода між владою та опозицією в Україні дає надію, що країна уникла ще гіршої ескалації та більшої кількості смертей. Я вітаю Угоду - хоча шлях до відбудови довіри та стабільності не буде легким”, - відзначив Шульц.

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”Насильство має зупинитися негайно. Ми в боргу перед жертвами смертельних сутичок, яких ми поминаємо нині. Криза має завершитись через мирний політичний процес, який потребуватиме серйозної відданості усіх сторін - зокрема влади, щодо формування широкого уряду, початку конституційної реформи та організації дострокових виборів”, - говориться у заяві Президента Європарламенту.

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Шульц висловив подяку міністрам закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі за посередництво в досягненні домовленостей у Києві.