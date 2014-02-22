У ВР запропонували звільнити Табачника
12:28, 22 лютого 2014Політика
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Народні депутати зареєстрували проект постанови про звільнення Табачника.
У ВР запропонували звільнити Табачника
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки України.
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Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами є народні депутати від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко, Олександр Мирний, Ігор Швайка, Ірина Фаріон та Олександр Сич.
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