У ВР запропонували звільнити Табачника

12:28, 22 лютого 2014
Політика
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Народні депутати зареєстрували проект постанови про звільнення Табачника.

У ВР запропонували звільнити Табачника

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки України.

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Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами є народні депутати від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко, Олександр Мирний, Ігор Швайка, Ірина Фаріон та Олександр Сич.

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