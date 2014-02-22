Представник Тимошенко спростував її звільнення

Раніше в суботу Наталія Лисова заявляла агентству Associated Press, що Тимошенко вже перебуває на волі. Однак тепер вона взяла свої слова назад, пише Lenta.ru.

Тимошенко відбуває покарання у Харкові. Зараз вона лікується в міській лікарні номер п'ять.

Раніше, 22 лютого, Верховна Рада прийняла постанову про звільнення Тимошенко. Також депутати проголосували за декриміналізацію статей, по яким була засуджена прем'єр. Однак ці поправки повинен був підписати президент Віктор Янукович, точне місцезнаходження якого поки невідомо.

Колишню главу уряду в 2011 році засудили до семи років за перевищення повноважень. Суд визнав, що Тимошенко, перебуваючи при владі, підписала з Росією газові контракти, які завдали шкоди Україні.

Постанова про звільнення Тимошенко депутати прийняли після того, як президент Віктор Янукович пішов на поступки опозиціонерам. Результатом домовленостей стало повернення конституції 2004 року і призначення дострокових виборів президента у 2014 році.

Янукович пішов назустріч опозиції після збройних зіткнень в центрі Києва між учасниками «Євромайдану» і правоохоронними органами. В результаті в період з 18 по 21 лютого загинуло не менше 77 людей, більше 600 отримали поранення. Одночасно з цим влади деяких регіонів на заході і в центрі України оголосили про перехід на бік протестувальників.